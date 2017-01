Fellbach Junge von Auto erfasst

Fellbach.

Ein 13-Jähriger stieg am Dienstag um 14:45 Uhr an einer Haltestelle in der Alemannenstraße aus einem Bus aus, lief hinter diesem herum und rannte über die Straße. Ein heranfahrender 82-jähriger Golf-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen.