Fellbach Kappelbergtunnel: Gründe für den täglichen Stau

Fellbach. Seit bald einem Vierteljahrhundert ärgern sich Tag für Tag die Pendler über die Staus vor dem Kappelbergtunnel. Nun zeigt eine Verkehrsuntersuchung: Der Morgenstau ist teils hausgemacht, teils dem hohen Verkehrsaufkommen geschuldet. Ein Grund ist die viel zu kurze Einfädelspur der Auffahrt Fellbach-Süd.

Etwas Abhilfe schaffen könnte eine Verlegung der Auffahrt und damit längere Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße kombiniert mit Ampeln in Waiblingen-Süd und Fellbach-Süd. Der Kappelbergstau ist ein Dauerbrenner in unserer Berichterstattung. Seit der Tunnel im Dezember 1992 eröffnet wurde, stockte der Verkehr vor dem Tunnel. Vieles ist versucht worden, dem Ärgernis abzuhelfen. So wurde der vom ADAC als gefährlich eingestufte Tunnel 2005 generalsaniert. Unter anderem sind Wände aufgehellt worden in der Hoffnung, dass die Autofahrer fortan nicht mehr so stark auf die Bremse treten, wenn sie in die dunkle Tunnelröhre rasen. Vergeblich.

Kurzer Einfädelstreifen führt zu Verkehrsstörungen

Es hat mehr als 20 Jahre gedauert, um nach weiteren Ursachen für den allmorgendlichen Stau zu suchen. Und tatsächlich: Der Verdacht, dass die kurze Einfädelspur eine Ursache ist, hat sich bei einem Versuch bestätigt. Am 13. Juni vergangenen Jahres haben Verkehrsexperten im Auftrag des Regierungspräsidiums die Auffahrt Fellbach-Süd gesperrt und die Verkehrssituation mit einem ganz normalen Tag, dem 6. Juni, verglichen. Das Ergebnis des Aalener Ingenieurbüros Brenner Bernhard bestätigte den Anfangsverdacht:

Die Störungen im Verkehrsfluss begründen sich in dem zu kurzen Einfädelstreifen, was insbesondere bei Überlastung zu häufigen Einfädelvorgängen aus dem Stand führt. Bei sehr hohem Verkehrsaufkommen bieten lange (verlängerte) Einfädelstreifen Vorteile, was verkehrlich für eine Änderung der momentanen Situation spricht.

Mehr als 90 000 Fahrzeuge quälen sich täglich durch den Tunnel

Auf der Bundesstraße 14 ist viel los. Zu viel. Das Regierungspräsidium Stuttgart zählt inzwischen mehr als 90 000 Fahrzeuge pro Tag – zehn Prozent davon sind Lastwagen, teilte das Stuttgarter Verkehrsministerium dem FDP-Landtagsabgeordneten Jochen Haußmann auf seine Anfrage zum Verkehr am Kappelbergtunnel bereits im Sommer 2016 mit. Das Ministerium bestätigte damals, dass die kurze Einfädelspur Fellbach-Süd nicht den Straßenbau-Richtlinien entspricht. Über das Ergebnis des Experiments des Regierungspräsidiums am 13. Juni konnte seinerzeit noch nichts gesagt werden. Jetzt aber liegt die Verkehrsuntersuchung vor.

Erste kurze Staus bereits gegen 6.15 Uhr

Im morgendlichen Berufsverkehr drängen sich mehr als 4000 Autos pro Stunde durch den Tunnel. Erst nach 9 Uhr sinkt das Verkehrsaufkommen auf unter 3000 Autos. Bereits kurz nach sechs wird der Verkehr also spürbar dichter und zähflüssiger. Kurz darauf kommt es zu ersten kurzen Staus auf der Zufahrtsrampe, beschreiben die Verkehrsingenieure des RP von außen, was Tausende Pendler Tag für Tag in ihren Autos erleben. Gegen halb sieben stockt der Verkehr auf der Rampe und staut sich bereits auf der Bundesstraße. Und damit haben wir den Salat. „Starkes Verkehrsaufkommen auf der Zufahrtsrampe führt zu starkem Abbremsen einzelner Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen und in der Folge zu Fahrstreifenwechseln nach links und damit einhergehendem starken Abbremsen auf dem linken Fahrstreifen.“ Der berühmt-berüchtigte Morgenstau baut sich auf und reicht oft über den Teiler B 14/B 29 hinaus bis in die Bundesstraßen.

Bis zu vier Kilometer Rückstau an normalen Tagen

Wie groß der Unterschied ist, ob sich im Laufe eines Vormittags fast 2000 Autos von der viel zu kurzen Auffahrt Fellbach-Süd auf die Bundesstraße quetschen oder nicht, das hat der Vergleich vom 6. und 13. Juni gezeigt: Vier Kilometer Rückstau an einem normalen Tag im Vergleich zu 2,5 bis drei Kilometern bei Sperrung der Auffahrt. Eine erkleckliche Zahl von Autofahrern wich am 13. Juni auf die Auffahrt Waiblingen-Süd aus, so dass auf der B 14 mehr los war als üblich. Fakt ist: Ohne Autos von Fellbach-Süd läuft der Verkehr flüssiger – und vor allem schneller.

Die Verkehrsexperten haben mehrere Möglichkeiten durchdacht, wie die aktuelle Situation in Fellbach-Süd entschärft werden könnte. Die einfachste Lösung wäre natürlich, die Einfahrt Fellbach-Süd zu sperren. Für Pendler aus Kernen-Rommelshausen und vor allem für die Fellbacher wäre dies aber keine gute Idee. Der Verkehr würde sich auf andere Straßen, unter anderem die Nürnberger Straße nach Cannstatt, verlagern. Die Verkehrsplaner haben deshalb vor allem weniger drastische Lösungen näher untersucht.

Lösungen: Sperrung der Auffahrt, Verlegung oder dritte Tunnelröhre

Ampel vor der Rampe, so dass weniger Autos einfahren und den Verkehr auf der B 14 behindern können. Allerdings verlagert diese Ampel die Probleme ebenfalls auf die Zufahrtsstraßen und würde an der viel zu kurzen Einfädelspur auch nichts ändern. Einfädelspur bis in den Tunnel hinein verlängern. Leider kommt diese Lösung nicht in Betracht. Sie wäre nicht nur sehr aufwendig, sondern ist zudem verboten. Fahrstreifen dürfen in einem Tunnel nicht miteinander verflochten werden. Kombination Ampel und Verlängerung der Einfädelspur bis in den Tunnel. Nachteile: siehe oben. Jetzt wird’s interessant: Verlegung der Einfahrtsrampe Fellbach-Süd. Die Autos werden auf der heutigen Ausfahrtsrampe über eine Schleife auf die B 14 geführt (siehe Grafik). Auf diese Weise könnte die Einfädelspur verlängert werden. Mit Ampeln an den Einfahrten Waiblingen-Süd und Fellbach-Süd würde zudem der Verkehrsfluss auf der Bundesstraße flüssiger laufen, heißt es in der von den Verkehrsexperten favorisierten Variante 4.2. Die Verkehrsplaner haben überlegt, eine dritte Tunnelröhre zu bauen, die entweder morgens oder abends je nach Verkehrsaufkommen genutzt wird. Ein teurer Spaß, der zudem die Verkehrsprobleme vom Kappelberg hinunter an den Neckar verlagern würde – und bis zu seiner Verwirklichung viele, viele Jahre dauern würde.

