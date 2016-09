Fellbach/Kernen Jugendschutz-Kontrollen

Fellbach/Kernen. Weil es bei Testkaufaktionen in den vergangenen Jahren immer wieder Verstöße gegen den Jugendschutz gab, hat die Polizei auch in diesem Jahr wieder unangemeldete Kontrollen in Fellbach und Kernen durchgeführt.

Mit vier Kontrolltrupps waren die Beamten zwischen dem 12. und 25. September an drei verschiedenen Tagen im Rahmen der Testkaufaktion unterwegs. Sie kontrollierten neben Einzelhändlern, Gaststätten und Tankstellen auch Supermärkte, Spielhallen und Sonnenstudios. Um eine größtmögliche Gleichbehandlung aller Gewerbetreibenden zu erreichen, wurden an den drei Kontrolltagen jeweils nahezu alle relevanten Gewerbebetriebe überprüft.

Insgesamt überprüfte die Polizei 170 Gewerbeobjekte. Fast jeder zweite Betrieb verstieß gegen den Jugendschutz. Einer der häufigsten unter den 82 Verstößen war, dass nicht der Ausweis verlangt, oder nach dem Alter der jugendlichen Käufer gefragt wurde. Einige Verkaufsstellen verlangten zwar den Ausweis, rechneten das Alter aber falsch aus und verkauften Alkohol, Tabakwaren oder Medien schließlich trotzdem.

Ein Großteil der angezeigten Betroffenen zeigte sich einsichtig und nannte zumeist Stress oder Unachtsamkeit als Begründung. Viele Verkaufsstellen, die in der Vergangenheit in Sachen Jugendschutz negativ aufgefallen waren, hielten sich in diesem Jahr an die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.

Nach Angaben der Stadt Fellbach können für Angestellte Bußgelder von 300 bis 500 Euro und für Gewerbetreibende sogar bis zu 2000 Euro fällig werden.