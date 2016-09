Fellbach Kleintraktor kippt um, zwei Schwerverletzte

Fellbach.

Der 80-jährige Lenker eines Einachsschleppers mit Anhänger bog am Sonntag gegen 13 Uhr von der Schwabenstraße kommend in die Untertürkheimer Straße in Fellbach ein. Beim Einbiegen kippte der Schlepper um. Sowohl der Fahrzeuglenker als auch die auf dem Hänger mitfahrende Ehefrau (77Jahr alt) wurden dadurch auf die Fahrbahn geschleudert. Der auf der

Seite liegende Schlepper drehte sich dauerhaft im Kreis und überrollt die beiden auf der Fahrbahn liegenden Mitfahrer mehrmals, wobei diese erheblich verletzt wurden. . Der Fahrzeuglenker wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Katharinenhospital verbracht. Sachschaden entstand nicht.