Fellbach Unfall an Kreuzung: Zwei Leichtverletzte ZVW, 22.02.2017 08:03 Uhr

Unfall mit zwei Leichtverletzten in Fellbach. Foto: www.7aktuell.de | Simon Adomat

Fellbach.

Auf der Höhenstraße kam es im Kreuzungsbereich der Siemensstraߟe zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 78-Jähriger war am Dienstagsabend mit seinem Mercedes auf der Höhenstraße in Richtung Fellbach unterwegs und wollte links in die Siemensstraߟe abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden VW Polo. Der Mercedes wurde vom frontalen Aufprall mit dem anderen Fahrzeug zurückgeschoben und landete im Straߟengraben. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

