Fellbach LKW aufgebrochen zvw, 06.02.2017 13:01 Uhr

Symbolbild. Foto: Schneider / ZVW

Fellbach.

Ein Dieb hat am Wochenende aus einem Lkw, der in der Dieselstraße in Fellbach geparkt war, ein mobiles Navigationsgerät der Marke "Garmin Novi gestohlen. Der Unbekannte hat mit Gewalt den Schließmechanismus an der Beifahrertür traktiert, ums ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Hinweise zum Diebstahl, der zwischen Freitagmittag (3.2.) und Montagmorgen (6.2.)verübt worden ist, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

0