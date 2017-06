Fellbach Mann bei Ehestreit mit Messer leicht verletzt

Die genauen Hintergründe der Tat sind großteils noch unklar. Es scheint, als wäre die 58-jährige Frau aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes mit einem Küchenmesser auf ihren 57-jährigen Mann zugegangen. Dieser konnte den Angriff abwehren, verletzte sich dabei jedoch am Arm. Nach dem Angriff schloss sich der Mann in ein Zimmer ein und alarmierte die Polizei. Daraufhin wurde die Ehefrau in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Auch der Mann kam zur Wundversorgung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.