Zu einer Verletzung mit tödlichem Ausgang ist es bereits am Mittwochabend in Fellbach gekommen. Das Unglück wurde erst jetzt bekannt. Ein 76 Jahre alter Mann ist dabei ums Leben gekommen. In der Tiefgarage einer Wohnung hatte er sich an einer Schneefräse verletzt. Der Mann musste blutverdünnende Medikamente nehmen. Angehörige fanden den Mann und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Der Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Mannes feststellen.