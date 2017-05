Fellbach Mann von Hund gebissen und schwer verletzt

Der Mann ging gegen 22.20 Uhr mit dem Hund einer Bekannten in den dortigen Weinbergen Gassi. Laut dem Verletzten habe der unmittelbar vor dem Vorfall mit dem Hund gespielt und getobt, als plötzlich der Hund austickte und zubiss. Dabei griff das Tier den 26-Jährigen an und verletzte ihn an den Extremitäten durch mehrfache Bisse schwer. Der Verletzte wurde letztlich stationär zur Wundversorgung in einem Krankenhaus aufgenommen.

Glücklicherweise wurden Anwohner auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam und eilten ihm zur Hilfe. Einer der Helfer nutzte einen günstigen Augenblick und brachte den Verletzten in sein Auto. Somit war der 26-Jährige in Sicherheit. Der Hund hatte sich in der Zwischenzeit wieder soweit beruhigt, dass die Helfer ihn zunächst mit einer Leine an einem Baum fixieren konnten. Die Polizei übergab den Rottweiler letztendlich wieder seiner Besitzerin.

Bei dem Hund handelt es sich um ein circa einjähriges Tier, das bislang noch nie mit derartigen Vorfällen aufgefallen ist. Das zuständige Ordnungsamt Fellbach wurde von der Polizei vom Vorfall unterrichtet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.