Fellbach Mehrere Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Fellbach . Ein 23-jähriger Golf-Fahrer querte am Donnerstag gegen 19 Uhr von der Gotthilf-Bayh-Straße kommend die Fellbacher Straße und erkannte beim Einfahren in Richtung Jakobstraße zu spät das verkehrsbedingte Stoppen vorausfahrender Autos.

Er krachte noch im Kreuzungsbereich auf das Fahrzeugheck eines 20-jährigen BMW-Fahrers. Der BMW wurde noch auf einen davor stehenden Peugeot aufgeschoben, der von einer 41-Jährigen gelenkt worden war. Bei dem Aufprall wurde die 41-Jährige als noch drei Mitfahrer im BMW leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht von Nöten. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 14000 Euro.