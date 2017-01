Fellbach Mercedes verursacht Schaden an VW ZVW, 09.01.2017 15:58 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Fellbach.

Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Montagvormittag gegen 11:40 Uhr in der Fellbacher Straße seinen Pkw Mercedes aus einer Parklücke. Dabei stieß er zwei Mal gegen einen hinter ihm geparkten Pkw VW. An dem VW entsteht am vorderen Stoßfänger ein Schaden in Höhe von 1500,00 Euro. Das Polizeirevier Fellbach (Tel.: 0711/57720) bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

