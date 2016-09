Fellbach OB-Wahl: Die fünf Kandidaten

(Bild: Layher)



Fellbach.

Was haben eine Bürgermeisterin, ein Verwaltungswissenschaftler, ein Taxifahrer, ein Schreiner und ein Musikpädagoge gemeinsam? Sie alle wollen Oberbürgermeister von Fellbach werden. Am 18. September ist es so weit – dann können die Fellbacher ihren neuen Stadtchef wählen.