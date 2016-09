Fellbach OB-Wahl im Live-Ticker

Fellbach.

Fünf Kandidaten stellen sich am Sonntag, 18. September, in Fellbach der Wahl zum Oberbürgermeister. Gabriele Zull, derzeit Erste Bürgermeisterin in Göppingen, wird von CDU und Freien Wählern unterstützt. Bereits in ihrer derzeitigen Funktion in Göppingen ist sie Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Nun sei der richtige Zeitpunkt, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, sagte Zull unserer Zeitung. Den Verkehrsreferenten beim Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin, Carsten Hansen, unterstützen SPD und Grüne. Er kündigte in einem Gespräch mit unserer Zeitung an, als Oberbürgermeister die ganze Bürgerschaft im Blick halten und mit allen zusammenarbeiten zu wollen. Sowohl Zull als auch Hansen treten als unabhängige Kandidaten an. Ebenfalls als freie Bewerber, allerdings ohne die Unterstützung einer Partei, treten der Schreiner Hans Mack, der Taxifahrer Werner-Peter Schifterowitsch und der Musikpädagoge Ulrich Raisch an. Letzterer hat zumindest mit Wahlkämpfen viel Erfahrung: Seine Kandidatur in Fellbach ist die 27. in einer langen Reihe von Bewerbungen als Bürgermeister.