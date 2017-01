Fellbach Parkrempler wegen Eisesglätte ZVW, 05.01.2017 16:23 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Fellbach.

Selbst ein Parkunfall geht auf das Konto der widrigen Straßenverhältnisse: Ein 33-jähriger Peugeot-Lenker wollte am Donnerstag gegen 9.10 Uhr in der Lessingstraße in eine Parklücke einfahren. Dabei rutschte er auf einer Eisplatte und stieß deshalb gegen einen geparkten Golf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro

