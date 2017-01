Fellbach.

Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin beabsichtigte am Mittwoch gegen 15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Gotthilf-Bayh-Straße vorwärts in eine Parklücke einzufahren. Dabei schrammte sie die Karosserie eines dort geparkten VW Crafter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro: