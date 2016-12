Unfall am Mittwoch (7.12.) in Fellbach. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach. Am Mittwochnachmittag sind bei einem Unfall in Fellbach drei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Stuttgarter Straße in die Höhenstraße. Ein VW Bus war von der Höhenstraße kommen in die Stuttgarter Straße abgebogen. Dabei hatte er einen dort fahrenden Mercedes übersehen.

Der Beifahrer im Mercedes wurde schwer verletzt. Der Fahrer des VW Bus und der Fahrer des Mercedes verletzten sich leicht.