Fellbach Pkw-Brand in Fellbach wtg, 17.09.2016 10:38 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Am Samstag Vormittag ist in der Rommelshauser Straße, B 14-Anschlussstelle Fellbach-Süd, ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Ausfahrt ist gesperrt. Weitere Informationen folgen.

0