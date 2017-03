Fellbach Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen

Fellbach.

Schwere Kopfverletzungen zog sich eine Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Burgstraße zu. Die 40-Jährige wechselte gegen 17.20 Uhr von der Fahrbahn auf den Gehweg und blieb dabei mit dem Lenker ihres Rades am Bedienelement einer Ampel hängen.