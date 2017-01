Fellbach Rechts vor Links nicht beachtet ZVW, 05.01.2017 10:56 Uhr

Fellbach.

Am Mittwoch gegen 23 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW-Fahrer die Erich-Herion-Straße in Fellbach. An der Kreuzung zur Steinbeisstraße wollte er die Kreuzung gerade aus passieren. Jedoch missachtete er hierbei die Vorfahrt des von rechtskommenden 50-jährigen Dacia-Fahrer. Der 46-Jährige versucht noch den Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelingt. In der Folge stoßen beide Fahrzeuge zusammen. Der Dacia kommt im Kreuzungsbereich zum Stehen. Der VW fährt nach dem Zusammenstoß noch über den Bordstein, reißt eine Sitzbank aus der Verankerung und schleift diese einige Meter mit, bevor er zum Stillstand kam. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000EUR.

