Fellbach.

In der Nacht zum Sonntag wurde ein in der Straße Grasiger Rain geparkter Geländewagen mutwillig beschädigt. Ein unbekannter Täter zerstach an dem Mercedes GLE 250 die beiden rechten Fahrzeugreifen und verursachte dabei einen Schaden, der auf 600 Euro beziffert wurde. Hinweise nimmt hierzu die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/ 57720 entgegen.