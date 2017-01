Fellbach.

An der Kreuzung von der Welfenstraße in die Salierstraße kommend, missachtete ein 19-jähriger Renault-Fahrer eine von rechts kommende 41-jährige Seat-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Renault in einen geparkten Opel geschleudert. Es entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werde.