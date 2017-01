Fellbach Rotlicht missachtet - Unfall im Kreuzungsbereich ZVW, 03.01.2017 16:03 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme eines 79-Jährigen kam es gegen 6:45 Uhr an der Kreuzung Eberhard Straße / Schorndorfer Straße am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Unfallverursacher missachtete mit seinem Nissan das Rotlicht der Schorndorfer Straße und stieß im Kreuzungsbereich mit dem aus der Eberhardstraße kommenden 57-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 79- Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Klinikum gebracht. Bei dem Fahrzeug des Verursachers entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Beim BMW liegt die Schadenshöhe bei etwa 6000EUR. Beide Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

0