Fellbach-Schmiden.

Die Feuerwehr ist am Sonntagabend in die Rosensteinstraße in Schmiden ausgerückt. In einer Wohnung war offenbar das Essen auf dem Herd vergessen worden, was zu starker Rauchentwicklung führte. Ersten Informationen zufolge erlitt ein Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Neben der Feuerwehr war auch ein Krankenwagen im Einsatz.