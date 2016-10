Fellbach-Schmiden Gabriele Bürkle noch immer vermisst

Fellbach-Schmiden.

Bisher hat die Polizei keine brauchbaren Hinweise auf den Aufenthaltsort von Gabriele Bürkle aus Fellbach-Schmiden erhalten. Die 53-Jährige ist seit Montag, 26. September, vermisst (wir haben berichtet). Nachdem sich Familie und Polizei zu einer Öffentlichkeitsfahndung entschlossen hatten, veröffentlichten wir und viele andere Medien am Dienstag, 4. Oktober, ein Foto samt Personenbeschreibung. Es gingen noch am selben Tag vereinzelte Hinweise bei der Polizei ein, heißt es bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen. Ein vager Hinweis bezog sich auf Gartengrundstücke in Fellbach. Daraufhin durchsuchte die Polizei mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Hubschrauber das Gebiet nochmals – ohne Erfolg, wie Polizeisprecher Holger Bienert sagt: „Die Familie macht sich begründet Sorgen.“ Allerdings liegen laut dem Sprecher keine Hinweise auf ein Verbrechen vor. Vielmehr schreibt die Polizei in ihrem Suchaufruf, es müsse davon ausgegangen werden, dass sich die 53-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.