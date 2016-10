Fellbach-Schmiden.

Die seit dem 26.09.16 vermisste 53-Jährige Frau Bürkle aus Fellbach-Schmiden wurde am Freitagnachmittag von einem Pilzsammler in einem Waldgebiet bei Stuttgart-Vaihingen tot aufgefunden. Zur Klärung der näheren Todesumstände wurde noch am Wochenende eine Obduktion durchgeführt, bei der ein Erfrierungstod festgestellt und eine Fremdbeteiligung ausgeschlossen wurde.