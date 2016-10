Fellbach-Schmiden Nach Sturz aus Hochhaus tödlich verletzt

Fellbach-Schmiden. Ein 70-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen in Fellbach-Schmiden aus dem 5. Stock eines Hochhauses gestürzt und gestorben.

Kurz vor 8.30 Uhr haben Anwohner den 70-Jährigen im Garten eines Hochhauses regungslos am Boden entdeckt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der Mann an einem offenstehenden Fenster vermutlich Reparaturarbeiten durchführte. Dabei verlor er offenbar den Halt und stürzte 15 Meter in die Tiefe. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Neben dem Polizeirevier Fellbach und der Kriminalpolizei Waiblingen waren der Rettungsdienst, ein Notarzt und ein Notfallseelsorger im Einsatz.