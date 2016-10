Fellbach Tschechien-Fahrt endet vor Gericht

„Die Böller wurden mir irgendwie so angedreht“, sagt Salvatore D. (alle Namen geändert, Anmerkung der Redaktion) in der Verhandlung vor dem Waiblinger Amtsgericht. „Ich wusste nicht, dass die in Deutschland verboten sind.“ Der 20-jährige Italiener, der bei seinen Eltern in Fellbach lebt, macht eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik – eine Elektrikerlehre hat er abgebrochen. Mit seinen Kumpels Dennis G. und Tim H. sei er an besagtem Tag im März nach Tschechien gefahren, um Klamotten und Zigaretten „und so Zeugs halt“ zu erstehen. Komisch vorgekommen sei ihm das Ganze damals nicht. Hätte er aber nachgedacht, das gibt er auf Nachfrage der Richterin Bayer zu, hätte er die Böller wohl nicht gekauft.

Nichts von einem Verbot gewusst haben will auch der Angeklagte Dennis G., mit dessen Golf das Trio unterwegs war. „Ich wusste nicht, dass das Mitführen von Schlagringen und so in Deutschland strafbar ist“, sagt der 18-jährige Fahrer, der ebenfalls bei seinen Eltern in Fellbach wohnt. Den Schlagring und die zwei Butterfly-Messer, die er auf dem Asia-Markt erworben hatte, habe er zu Hause in die Vitrine stellen wollen. Zu Deko-Zwecken. Nicht gewusst haben will er auch, dass Marihuana auch am Tag nach dem Konsum noch im Blut nachzuweisen ist. „Ich wusste nicht, dass man nicht fahren darf, wenn man am Tag zuvor gekifft hat“, so der Briefzusteller, der auch beruflich auf seinen Führerschein angewiesen ist. Es werde bestimmt nicht wieder vorkommen, von den Drogen sei er weg. Als Beweis legt er einen freiwilligen Drogentest vor, der seine Abstinenz bescheinigt.

Eine dumme Idee

Auch der dritte Angeklagte, Tim H., gibt sich ahnungslos: Er habe nicht gewusst, dass die erworbenen Gegenstände in Deutschland verboten seien. „Wir haben extra die chinesischen Händler dort auf dem Markt gefragt, ob wir alles mit nach Deutschland nehmen dürften. Die haben gesagt: Kein Problem“, schildert der 16-Jährige, dessen Eltern mit zur Verhandlung gekommen sind. Was er mit den zwei Schlagringen und dem Springmesser vorgehabt habe? „Keine Ahnung, ich wollte die einfach sammeln“, versucht der Schreinerlehrling aus Fellbach zu erklären. Aber er wisse inzwischen natürlich, dass es eine dumme Idee gewesen sei. Seine Eltern hätten auch schon reagiert und ihm einen Monat Hausarrest aufgebrummt.

Am Ende werden auf Vorschlag der Richterin die Verfahren gegen Salvatore D. und Tim H. eingestellt – beide haben keine Vorstrafen und eine gute Sozialprognose. Sie müssen Geldauflagen an die Welthungerhilfe zahlen: Salvatore D. muss 300 Euro berappen, der minderjährige Tim H. 100 Euro in vier Raten. „Das machen wir aber nur, weil Ihre Eltern schon etwas unternommen haben. Bei denen können Sie sich bedanken“, ermahnt die Richterin den Jugendlichen. Für den Fahrer des Autos, Dennis G., geht es nicht so glimpflich aus. Da er bereits zwei Eintragungen im Bundeszentralregister hat und zudem unter Drogeneinfluss am Steuer saß, wird er für den Waffenbesitz zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt. Bis Ende November muss er sich außerdem zwei Suchtberatungsgesprächen unterziehen. Und zu guter Letzt muss er innerhalb der kommenden vier Monate auch noch für vier Wochen seinen Führerschein abgeben. Dann wird er wohl erst mal auf dem Fahrrad Briefe austragen müssen.