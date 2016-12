Fellbach Unbekannte schlitzen LKW-Planen auf zvw, 28.12.2016 10:25 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Unbekannte haben an vier Lkw, die in der Wilhelm-Pfitzer-Straße geparkt waren, über die Weihnachtsfeiertage die Fahrzeugplanen teils beidseitig und mehrfach aufgeschlitzt. Es entstand erheblicher, noch nicht näher bezifferter Sachschaden. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720.

