Fellbach Unbekannter zerkratzt Seat zvw, 29.12.2016 16:26 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Ein Unbekannter hat in Fellbach die rechte Fahrzeugseite eines Seat zerkratzt. Das Auto war in einem Carport in der Wirtembergerstraße in Schmiden abgestellt gewesen, und zwar im Zeitraum zwischen Sonntagabend (25.12.) und Donnerstagmittag (29.12.). Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

