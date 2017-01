Fellbach.

Auf der Kreuzung der Erich-Herion-Straße mit der Höhenstraße kam es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 5000 Euro Sachschaden entstanden. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem VW gegen 22 Uhr von der Erich-Herion-Straße kommend in die Kreuzung ein. Dabei stieß er mit einem in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden 54-jährigen Ford-Fahrer zusammen, der trotz einer Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern konnte.