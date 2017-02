Fellbach Unfall bei unklarer Verkehrslage

Eine Autofahrerin wollte am Dienstag (31.Januar) kurz vor 12 Uhr in der Philipp-Reis-Straße kurz vor der Schaflandstraße nach links in einen Firmenparkplatz einzubiegen. Sie hielt zunächst an, um einer 48-jährigen Hyundai-Fahrerin das Ausfahren zu ermöglichen. Eine nachfolgende 49-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte die Gefahrensituation zu spät, fuhr an der Linksabbiegerin vorbei und stieß dann mit der aus dem Parkplatz ausfahrenden Hyundai-Fahrerin zusammen. Dabei entstand an den Unfallautos ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5500 Euro.