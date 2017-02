Fellbach.

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr übersah ein 64-jähriger Sattelzuglenker eine in der Schorndorfer Straße neben ihm fahrende 54-jährige Citroen-Lenkerin. Beim Fahrstreifenwechsel berührten sich die Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von knapp 5000 Euro entstand.