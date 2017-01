Fellbach Unfall beim Rangieren ZVW, 11.01.2017 16:19 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Beim Versuch in den Hof einer Firma in der Stuttgarter Straße zu fahren, rollte ein 44 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges am Mittwochvormittag ein Stück rückwärts und prallte dadurch auf einen VW Golf, der von einer 58-Jährigen gelenkt wurde. Dadurch wurden die Stoßstange und die Motorhaube beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

0