Fellbach Unfall beim Spurwechsel

Fellbach.

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 14 Uhr die Stuttgarter Straße, als er auf der zweispurigen Fahrbahn auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah er eine 26-jährige in Richtung Stuttgart fahrende Polo-Lenkerin. Beim seitlichen Zusammenstoß stellte sich der Kleinwagen zunächst quer, wurde einige Meter von dem Lkw mitgezogen ehe er nach links von der Fahrbahn abkam und auf den Gleisen der Stadtbahn zum Stehen kam. Die Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der auf den Gleisen stehende Kleinwagen, an dem beim Unfall ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand, wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden am Lkw wurde auf 2000 Euro beziffert. Der Bahnverkehr konnte gegen 15 Uhr wieder freigegeben werden.