Fellbach.

Am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr ereignete sich im Kappelbergtunnel ein Auffahrunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Multivan befuhr die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart und erkannte hierbei zu spät, dass ein Transporter vor ihm abbremsen musste. Bei der Karambolage entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.