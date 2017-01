Fellbach Unfall im Kappelbergtunnel

Fellbach.

Bei einem Unfall im Kappelbergtunnel ist am Donnerstagnachmittag (19.1.) ein Mann leicht verletzt worden, und es ist ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin war gegen 14.30 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, als sich der Verkehr vor ihr staute. Sie fuhr mit ihrem Opel auf den VW eines 48-Jährigen auf, der durch den Aufprall noch auf den VW-Sharan eines 29-Jährigen geschoben wurde. Der 29-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sein Pkw musste abgeschleppt werden. Wegen des Unfalls war die linke Fahrspur für etwa 20 Minuten blockiert.