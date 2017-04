Fellbach. Am Mittwochvormittag zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr wurde ein geparkter Hyundai Tuscon beschädigt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter auf dem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Stuttgarter Straße ein dort geparkten Hyundai Tuscon. Der geflüchtete Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/ 57720 entgegen.