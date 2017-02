Fellbach Unfallflucht: Zeugen gesucht zvw, 06.02.2017 13:10 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht in Fellbach in der Gutenbergstraße. Ein unbekannter Autofahrer ist dort zwischen Samstagnachmittag (4.2.) und Sonntagvormittag (5.2.) mit seinem Wagen gegen einen Opel Astra gestoßen. Der Opel wurde an der Frontstoßstange beschädigt. Der Unfallflüchtig hinterließ laut Polizei einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.

