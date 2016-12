Fellbach Unfallflucht ZVW, 22.12.2016 16:19 Uhr

Symbolbild

Fellbach.

Wie am Donnerstagvormittag festgestellt worden war, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen in der Schaflandstraße geparkten Mercedes. Der Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Im Rahmen geführter Unfallfluchtermittlungen bittet die Polizei Fellbach unter Telefon 0711/57720 um Zeugenhinweise.

