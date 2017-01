Fellbach Unfallflucht ZVW, 05.01.2017 11:06 Uhr

Fellbach.

Am Mittwoch in der Zeit von 8:00 Uhr und 13:15 Uhr ereignete sich in einer öffentlichen Tiefgarage in der Schaflandstraße eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW Sharan einer 37-Jährigen. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000EUR. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711/5772-0 entgegen.

