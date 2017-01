Fellbach Vorfahrt missachtet: Ein Leichtverletzter zvw, 11.01.2017 10:35 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Fellbach.

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro ist bei einem Unfall am späten Dienstagnachmittag (10.1.) in der Benzstraße in Fellbach entstanden. An der Kreuzung zur Seitenstraße missachtete gegen 17.30 Uhr ein 37-jähriger Golf-Fahrer die Vorfahrt eines 65-jährigen VW-Bus-Fahrers, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

