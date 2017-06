Fellbach.

Bei einem Unfall in Fellbach ist ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden. Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer hatte am Montag (19.6.) gegen 16.50 Uhr von Oeffingen kommend die Fellbacher Straße befahren. Der Mann wollte nach rechts in die Gotthilf-Bayh-Straße einbiegen, wobei sein Wagen mit dem Peugeot eines 27-Jährigen zusammenstieß. Der Peugeot-Fahrer hatte bei Grün nach links in dieselbe Straße einbiegen wollen. Zur Klärung der näheren Unfallumstände sucht die Polizei Fellbach noch Unfallzeugen, die sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden sollen.