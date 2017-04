Fellbach Vorfahrt missachtet

Eine 46-Jährige wollte mit ihrem Audi A4 am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr von der Kleinfeldstraße in die Rommelshauser Straße in Richtung Kernen abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden 53-jährigen Fahrer eines Dacia Logan, der einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Durch die Kollision entstand an den Unfallfahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.