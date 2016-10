Fellbach Weinprobe beim 69. Fellbacher Herbst

Fellbach.

„Wein ist für viele eine ganz ernste Sache“, staunt Oberbürgermeister Christoph Palm auf der Bühne des Hölderlinsaals angesichts der Erfahrungen, die er in den letzten Jahren mit Fellbacher Weingärtnern und französischen Partnerstädten gemacht hat. Dass es rund um den Wein auch heiter zugeht, hat er am Donnerstag gemeinsam mit dem Kabarettisten und Autoren Klaus Birk in der Schwabenlandhalle gezeigt.