Fellbach Zeugen gesucht zu Unfallflucht

Fellbach.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag rutschte in Fellbach in der Marienstraße ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der geparkte Pkw wurde hierbei im Bereich der Fahrertüre und des linken Kotflügels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3 000 EUR. Vor Ort konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Pkw

aufgefunden werden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach unter Tel.: 0711 5772-0 erbeten.