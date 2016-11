Fellbach Gaststättenkontrollen in Fellbach und Kernen

Fellbach.

Das Polizeirevier Fellbach führte am Donnerstag, den 17.11.16 zusammen mit Vertretern des Zolls, des Landratsamts Rems-Murr-Kreis sowie der Stadt Fellbach kombinierte Gaststätten- sowie Spielhallenkontrollen durch. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 21.30 Uhr wurden von 22 Kontrolleuren zwölf Spielhallen sowie 32 Gaststätten in Fellbach sowie Kernen überprüft.