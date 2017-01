Frankreich Das EU-Parlament wählt neuen Präsidenten

Das Europäische Parlament in Straßburg. Foto: Patrick Seeger Foto: dpa

Straßburg.

Das Europäische Parlament wählt an diesem Dienstag einen Nachfolger für seinen Präsidenten Martin Schulz, der für die SPD in die Bundespolitik wechselt. Nach dem Bruch einer informellen großen Koalition in Straßburg gilt der Ausgang als offen.