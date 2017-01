Frankreich DKBwill nicht Handball-WM 2019 zeigen:"Keine Ambitionen"

Leipzig - Die exklusiven Übertragungen von der Handball-WM der Männer auf der eigenen Internetseite sollen für die Deutsche Kreditbank einmalig bleiben. Eine Wiederholung werde es in zwei Jahren bei der WM in Deutschland und Dänemark nicht geben, sagte DKB-Chef Stefan Unterlandstättner der dpa. "Da haben wir keine Ambitionen", betonte der Vorstandsvorsitzende. Die im Sportsponsoring sehr aktive Bank hatte mit dem Internet-TV für ein Novum gesorgt. Die bisherigen Spiele der deutschen Mannschaft in Frankreich sahen bis zu 600 000 Menschen im Internetstream.