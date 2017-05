Justizvollzugsanstalt Stammheim Verurteilter Mörder nimmt sich in der Zelle das Leben

Der 56-jährige verbüßte wegen Mordes an seiner Ehefrau eine lebenslange Haftstrafe. Die Wachleute finden ihn am Mittwochmorgen tot auf. Er war in der Haft in psychologischer Betreuung.