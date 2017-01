Freiburg.

Ein Basejumper ist bei einem Sprung in eine Schlucht im Schwarzwald schwer verletzt worden. Der Fallschirm des 40-jährigen Belgiers öffnete sich nicht richtig, er stürzte knapp 35 Meter tief in die Ravennaschlucht, wie die Bergwacht am Sonntag mitteilte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.